Rando Pose Ta Tente Route de Mazerier Jenzat

Rando Pose Ta Tente Route de Mazerier Jenzat mardi 12 août 2025 .

Rando Pose Ta Tente

Route de Mazerier Les Ecuries d’Arion Jenzat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-12

3 jours de pure évasion à cheval, à travers des paysages magnifiques, culminant par des nuits magiques sous tente au bord de l’eau. Une véritable immersion pour les amoureux de la nature et de l’équitation ! Niveau requis À partir du Galop 3.

.

Route de Mazerier Les Ecuries d’Arion Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 26 66 04 lesecuriesdarion@hotmail.com

English :

3 days of pure escapism on horseback, through magnificent landscapes, culminating in magical nights in tents on the water’s edge. A true immersion for nature and horse lovers! Level required: Galop 3 and above.

German :

3 Tage pure Flucht zu Pferd durch wunderschöne Landschaften, die in magischen Nächten in Zelten am Wasser gipfeln. Ein echtes Eintauchen für Natur- und Reitliebhaber! Erforderliches Niveau: Ab Galop 3.

Italiano :

3 giorni di pura evasione a cavallo, attraverso paesaggi magnifici, che culminano in notti magiche in tenda in riva al mare. Una vera e propria esperienza di immersione per gli amanti della natura e dell’equitazione! Livello richiesto: Galop 3 o superiore.

Espanol :

3 días de pura evasión a caballo, a través de magníficos paisajes, que culminan con noches mágicas en tiendas de campaña junto al agua. ¡Una auténtica experiencia de inmersión para los amantes de la naturaleza y la equitación! Nivel requerido: Galop 3 o superior.

L’événement Rando Pose Ta Tente Jenzat a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme Val de Sioule