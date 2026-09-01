Informations pratiques

Aubas

Rando pour Nino

Baunac Aubas Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

9h. Au profit de l’association Debout avec Nino . 4kms (balade tranquille), 7kms (sport et sourire), 12kms (défi assuré). Vente de pâtisseries sur place. Sur réservation. 5€ minimum

Randonnée au profit de l’association Debout avec Nino

4 kms balade tranquille

7 kms sport et sourire

12 kms défi assuré !

Vente de pâtisseries sur place. .

Baunac Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 25 91 72

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English : Rando pour Nino

9 a.m. To benefit the Debout avec Nino association. 4 km (leisurely walk), 7 km (fitness and fun), 12 km (a real challenge). Pastries for sale on site. Reservations required. Minimum donation of 5?

L’événement Rando pour Nino Aubas a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère