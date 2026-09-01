Rando pour Nino Aubas
dimanche 13 septembre 2026 · Aubas
Informations pratiques
Aubas
Rando pour Nino
Baunac Aubas Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
9h. Au profit de l’association Debout avec Nino . 4kms (balade tranquille), 7kms (sport et sourire), 12kms (défi assuré). Vente de pâtisseries sur place. Sur réservation. 5€ minimum
Randonnée au profit de l’association Debout avec Nino
4 kms balade tranquille
7 kms sport et sourire
12 kms défi assuré !
Vente de pâtisseries sur place. .
Baunac Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 25 91 72
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English : Rando pour Nino
9 a.m. To benefit the Debout avec Nino association. 4 km (leisurely walk), 7 km (fitness and fun), 12 km (a real challenge). Pastries for sale on site. Reservations required. Minimum donation of 5?
L’événement Rando pour Nino Aubas a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère