Rando pour tous Espace gervais Poirot La Bresse 6 juillet 2025 08:30

Vosges

49 route de Lispach La Bresse Vosges

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-07-06 08:30:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Le club vosgien de La Bresse invite toutes celles et tous ceux qui le veulent à découvrir notre belle vallée du Chajoux, ses lacs et magnifiques points de vue.

Rendez-vous à partir de 8h30 pour la répartition des participants sur les trois randonnées (Les Champis, Facheparamont, tour des lacs) proposées et encadrées par les guides du club vosgien. Circuits de 6 à 10 km accessibles au grand publics, durée de 3h environ. Un apéritif et un café seront ensuite offerts le midi par le club, pendant le déjeuner (repas tirés des sacs). L’après-midi, ceux qui le souhaitent pourront effectuer une deuxième randonnée. L’adhésion au club n’est pas obligatoire pour cette journée.Tout public

Espace gervais Poirot 49 route de Lispach

clubvosgien.labresse88@yahoo.fr

English :

The Club Vosgien de La Bresse invites everyone to discover our beautiful Chajoux valley, its lakes and magnificent viewpoints.

Meeting point from 8.30 a.m. for the distribution of participants on the three hikes (Les Champis, Facheparamont, tour des lacs) proposed and supervised by Vosgien club guides. Circuits of 6 to 10 km, accessible to the general public, lasting around 3 hours. An aperitif and coffee will be offered by the club during lunch (packed lunch). In the afternoon, those wishing to do so can take a second hike. Club membership is not required for this day.

German :

Der Vogesenclub von La Bresse lädt alle Interessierten ein, unser schönes Chajoux-Tal mit seinen Seen und herrlichen Aussichtspunkten zu entdecken.

Treffpunkt ist ab 8:30 Uhr, um die Teilnehmer auf die drei Wanderungen (Les Champis, Facheparamont, Tour des lacs) zu verteilen, die von den Führern des Vogesenclubs angeboten und betreut werden. Die Rundwege sind 6 bis 10 km lang und für die breite Öffentlichkeit zugänglich, die Dauer beträgt ca. 3 Stunden. Während des Mittagessens werden vom Club ein Aperitif und ein Kaffee angeboten (Essen aus dem Rucksack). Am Nachmittag können diejenigen, die es wünschen, eine zweite Wanderung unternehmen. Eine Mitgliedschaft im Club ist für diesen Tag nicht erforderlich.

Italiano :

Il Club Vosgien de La Bresse invita tutti a scoprire la nostra bella valle di Chajoux, i suoi laghi e i suoi magnifici punti panoramici.

Ritrovo dalle 8.30 per la distribuzione dei partecipanti alle tre escursioni (Les Champis, Facheparamont, tour des lacs) proposte e supervisionate dalle guide del Club Vosgien. I percorsi da 6 a 10 km sono aperti al pubblico e durano circa 3 ore. Un aperitivo e un caffè saranno offerti dal club durante il pranzo (pranzo al sacco). Nel pomeriggio, chi lo desidera potrà fare una seconda passeggiata. Per questa giornata non è richiesta l’iscrizione al club.

Espanol :

El Club Vosgien de La Bresse invita a todos a descubrir nuestro hermoso valle de Chajoux, sus lagos y magníficos miradores.

Punto de encuentro a partir de las 8.30 h para la distribución de los participantes en las tres excursiones (Les Champis, Facheparamont, tour des lacs) propuestas y supervisadas por los guías del Club Vosgien. Las rutas, de 6 a 10 km, están abiertas al público en general y duran unas 3 horas. El club ofrecerá un aperitivo y café durante el almuerzo (comida para llevar). Por la tarde, los que lo deseen podrán dar un segundo paseo. Para este día no es necesario ser socio del club.

