Rando pourpre 24 Lamonzie-Saint-Martin
Rando pourpre 24 Lamonzie-Saint-Martin dimanche 28 septembre 2025.
Rando pourpre 24
Le Monteil Lamonzie-Saint-Martin Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Venez profiter d’une randonnée à Lamonzie-Saint-Martin !
Accueil à partir de 7h15
Départ 8h30 précises
Départ à Espace Katia Valette, ancienne école Le Monteil.
Un point de ravitaillement à 20km. Navettes à 10, 20, 30 km avec points d’eau et encas.
Inscription obligatoire pour le 20 septembre 2025 au plus tard .
Le Monteil Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 75 49 lemonteil.etoilesportive@orange.fr
