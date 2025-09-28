Rando pourpre 24 Lamonzie-Saint-Martin

Rando pourpre 24 Lamonzie-Saint-Martin dimanche 28 septembre 2025.

Rando pourpre 24

Le Monteil Lamonzie-Saint-Martin Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Venez profiter d’une randonnée à Lamonzie-Saint-Martin !

Accueil à partir de 7h15

Départ 8h30 précises

Départ à Espace Katia Valette, ancienne école Le Monteil.

Un point de ravitaillement à 20km. Navettes à 10, 20, 30 km avec points d’eau et encas.

Inscription obligatoire pour le 20 septembre 2025 au plus tard .

Le Monteil Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 75 49 lemonteil.etoilesportive@orange.fr

