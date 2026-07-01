Rando – Poussette, Salle des fêtes de Berthen, Berthen

Informations pratiques

Rando – Poussette Jeudi 16 juillet, 10h00 Salle des fêtes de Berthen Nord

inscription obligatoire – nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00

Les facilitatrices du Bus des 1000 Premiers Jours et Sophie, animatrice du Relais Petite Enfance, vous invitent à partager un moment convivial en famille au grand air lors d’une rando-poussette accessible aux tout-petits et à leurs accompagnants.

Au fil d’une balade d’environ 3 km, petits et grands partiront à l’aventure et profiteront de cette sortie pour découvrir une œuvre grandeur nature du Festival Artpenteurs. Une belle occasion de mêler découverte artistique, nature et temps de partage en famille !

Pensez à prévoir :

une poussette adaptée à la marche,

ou une écharpe / porte-bébé physiologique pour les plus petits.

Les enfants pourront explorer, observer et vivre une belle aventure au rythme de la promenade !

Jeudi 16 juillet de 10h à 11h30 – Berthen (Parking de la Mairie)

Nombre de places limité – Inscription obligatoire

Salle des fêtes de Berthen Chemin de la mairie Berthen Berthen 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/rando-poussette-1607 »}]

Rendez-vous jeudi 16 juillet pour une rando-poussette dans les Flandres. L’occasion de découvrir une œuvre du Festival Artpenteurs et de passer un moment convivial.