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Rando – Poussette, Salle des fêtes de Berthen, Berthen

jeudi 16 juillet 2026 · Salle des fêtes de Berthen · Berthen

Rando – Poussette, Salle des fêtes de Berthen, Berthen

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Salle des fêtes de Berthen
Adresse
Chemin de la mairie Berthen
Ville
59270 Berthen
Département
Nord
Tarif
inscription obligatoire - nombre de places limité

Rando – Poussette Jeudi 16 juillet, 10h00 Salle des fêtes de Berthen Nord

inscription obligatoire – nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00

Les facilitatrices du Bus des 1000 Premiers Jours et Sophie, animatrice du Relais Petite Enfance, vous invitent à partager un moment convivial en famille au grand air lors d’une rando-poussette accessible aux tout-petits et à leurs accompagnants.

Au fil d’une balade d’environ 3 km, petits et grands partiront à l’aventure et profiteront de cette sortie pour découvrir une œuvre grandeur nature du Festival Artpenteurs. Une belle occasion de mêler découverte artistique, nature et temps de partage en famille !

Pensez à prévoir :

  • une poussette adaptée à la marche,

  • ou une écharpe / porte-bébé physiologique pour les plus petits.

Les enfants pourront explorer, observer et vivre une belle aventure au rythme de la promenade !

Jeudi 16 juillet de 10h à 11h30 – Berthen (Parking de la Mairie)
Nombre de places limité – Inscription obligatoire

Salle des fêtes de Berthen Chemin de la mairie Berthen Berthen 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/rando-poussette-1607 »}]
Rendez-vous jeudi 16 juillet pour une rando-poussette dans les Flandres. L’occasion de découvrir une œuvre du Festival Artpenteurs et de passer un moment convivial.

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