Rando-Poussette TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Rando-Poussette TOUROUVRE Tourouvre au Perche jeudi 30 octobre 2025.
Rando-Poussette
TOUROUVRE Carrefour de l’Etoile du Perche Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 10:00:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Le Relais Petite Enfance (Le Relais Perché) et la ludothèque des Hauts du Perche s’associent et vous invitent à profiter d’une rando-poussette au carrefour de l’étoile du perche (enfants de 0 à 3 ans). .
TOUROUVRE Carrefour de l’Etoile du Perche Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 10 53 73
English : Rando-Poussette
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rando-Poussette Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche