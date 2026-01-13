Rando-poussettes bibliothèque de villejean Rennes

Découvrez les structures pour la petite enfance du quartier de villejean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-27T09:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-27T12:00:00.000+01:00

bibliothèque de villejean 43 cours Kennedy Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


