Rando-poussettes Bibliothèque Villejean Rennes Mardi 27 janvier, 09h30 dans la limite des places disponibles

Découvrez les structures pour la petite enfance du quartier Villejean… à petits pas ou en poussettes !

Cette rando-poussettes pour les parents et accompagnants de très jeunes enfants est ponctuée de comptines, histoires et musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-27T10:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

