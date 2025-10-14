RANDO POUSSETTES Frontignan

RANDO POUSSETTES Frontignan mardi 14 octobre 2025.

RANDO POUSSETTES

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Pas besoin de savoir marcher pour partir en randonnée ! Une balade originale pour découvrir l’environnement.

Pas besoin de savoir marcher pour partir en randonnée ! Une balade originale pour découvrir l’environnement. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

English :

You don’t need to know how to walk to go hiking! An original way to discover the environment.

German :

Man muss nicht laufen können, um eine Wanderung zu unternehmen! Eine originelle Wanderung, um die Umwelt zu entdecken.

Italiano :

Non è necessario saper camminare per fare un’escursione! Un modo originale per scoprire l’ambiente.

Espanol :

¡No hace falta saber andar para hacer senderismo! Una forma original de descubrir el entorno.

L’événement RANDO POUSSETTES Frontignan a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE