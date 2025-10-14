RANDO POUSSETTES Frontignan
Frontignan Hérault
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Pas besoin de savoir marcher pour partir en randonnée ! Une balade originale pour découvrir l’environnement.
Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr
English :
You don’t need to know how to walk to go hiking! An original way to discover the environment.
German :
Man muss nicht laufen können, um eine Wanderung zu unternehmen! Eine originelle Wanderung, um die Umwelt zu entdecken.
Italiano :
Non è necessario saper camminare per fare un’escursione! Un modo originale per scoprire l’ambiente.
Espanol :
¡No hace falta saber andar para hacer senderismo! Una forma original de descubrir el entorno.
