Rando Printanière Saudoy Saudoy

Rando Printanière

Saudoy Foyer Rural Saudoy Marne

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’association Je Randonne à Marcilly vous invite à une randonnée printanière le dimanche 26 avril 2026 à partir de 8h30, au départ de Saudoy.Tout public

Deux parcours sont proposés, 8 km et 13 km, pour profiter des paysages et de la nature dans une ambiance conviviale.

Une belle occasion de se dégourdir les jambes et de partager un moment en plein air. .

Saudoy Foyer Rural Saudoy 51120 Marne Grand Est +33 7 86 35 07 09

English : Rando Printanière

The association Je Randonne à Marcilly invites you to a spring hike on Sunday, April 26, 2026, starting at 8:30 a.m. in Saudoy.

L’événement Rando Printanière Saudoy a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT de la Marne