Rando printanière Saumur

Rando printanière

Allée des Pampres Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

L’association sauvegarde, restauration du Moulin du Vigneau a le plaisir de vous convier à sa rando printanière !

Au programme

– Trois parcours de 5, 9 et 16 km

– Ravitaillement à mi-chemin pour les parcours de 9 et 16 km

– Verre de l’amitié offert à l’arrivée

– Exposition photo par le Photo Club Reflex de 9h30 à 17h, ouverte à tous

– Restauration sur place le midi frites, saucisses, fouées, gâteaux, boissons…

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 22 mars 2026.

Départ entre 8h30 et 10h. .

Allée des Pampres Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 50 76 25 moulinduvigneau@gmail.com

