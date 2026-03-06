Rando printanière Saumur

L’association sauvegarde, restauration du Moulin du Vigneau a le plaisir de vous convier à sa rando printanière !
Au programme

– Trois parcours de 5, 9 et 16 km
– Ravitaillement à mi-chemin pour les parcours de 9 et 16 km
– Verre de l’amitié offert à l’arrivée
– Exposition photo par le Photo Club Reflex de 9h30 à 17h, ouverte à tous
– Restauration sur place le midi frites, saucisses, fouées, gâteaux, boissons…

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 22 mars 2026.
Départ entre 8h30 et 10h.   .

Allée des Pampres Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 50 76 25  moulinduvigneau@gmail.com

English :

The association sauvegarde, restauration du Moulin du Vigneau is pleased to invite you to its spring hike!

