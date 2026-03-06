Rando printanière Saumur
Rando printanière Saumur dimanche 22 mars 2026.
Rando printanière
Allée des Pampres Saumur Maine-et-Loire
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
2026-03-22
L’association sauvegarde, restauration du Moulin du Vigneau a le plaisir de vous convier à sa rando printanière !
Au programme
– Trois parcours de 5, 9 et 16 km
– Ravitaillement à mi-chemin pour les parcours de 9 et 16 km
– Verre de l’amitié offert à l’arrivée
– Exposition photo par le Photo Club Reflex de 9h30 à 17h, ouverte à tous
– Restauration sur place le midi frites, saucisses, fouées, gâteaux, boissons…
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 22 mars 2026.
Départ entre 8h30 et 10h. .
Allée des Pampres Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 50 76 25 moulinduvigneau@gmail.com
English :
The association sauvegarde, restauration du Moulin du Vigneau is pleased to invite you to its spring hike!
