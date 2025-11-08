Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando promenade Dun-le-Palestel samedi 8 novembre 2025.

Dun-le-Palestel Creuse

Rando-promenade à Dun le palestel, rendez-vous à la salle des loisirs à 13h30 pour une marche de 6km
Contact 06 79 77 29 00   .

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 77 29 00  rando.pays.dunois@gmx.fr

