Rando-promenade

Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Randonnée promenade avec un parcours de 6kms. Départ de la Salle des loisirs à Dun le Palestel à 13h30

Rens au 06 79 77 29 00 .

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 77 29 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando-promenade

L’événement Rando-promenade Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-01-12 par Creuse Tourisme