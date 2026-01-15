Rando-promenade Dun-le-Palestel

Rando-promenade Dun-le-Palestel samedi 17 janvier 2026.

Dun-le-Palestel Creuse

Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

2026-01-17

Randonnée promenade avec un parcours de 6kms. Départ de la Salle des loisirs à Dun le Palestel à 13h30
Rens au 06 79 77 29 00   .

