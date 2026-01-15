Rando-promenade Dun-le-Palestel
Rando-promenade Dun-le-Palestel samedi 17 janvier 2026.
Rando-promenade
Dun-le-Palestel Creuse
Randonnée promenade avec un parcours de 6kms. Départ de la Salle des loisirs à Dun le Palestel à 13h30
Rens au 06 79 77 29 00 .
Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 77 29 00
