Rando Quad et Moto

GUIZERIX Guizerix Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Une rando conviviale, ouverte aux passionnés de quad et de moto.

Inscriptions & renseignements rando 07 85 55 32 71.

Vous pouvez régler via le lien Hello Asso , le paiement est bien sécurisé pas de panique!

À partir de 20h Apéritif & repas animé par LES 3 GIPSY.

Menu 17€ Enfant 10€.

Salade composée, Moules Frites, Fromage, Tourteau crème anglaise, Pain & café compris, Bouteille de vin 8€.

Inscriptions repas 07 71 05 88 17.

23h Bal animé par le podium T.N.T.

Venez nombreux, entre amis ou en famille.

GUIZERIX Guizerix 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

A friendly rando, open to quad and motorcycle enthusiasts.

Registration & information: 07 85 55 32 71.

You can pay via the Hello Asso link. Payment is secure, so don’t panic!

From 8pm ? Aperitif & dinner hosted by LES 3 GIPSY.

Menu: 17? Children: 10?

Mixed salad, Mussels French fries, Cheese, Crab custard, Bread & coffee included, Bottle of wine: 8?

Registration: 07 71 05 88 17.

23h ? Ball with T.N.T. podium.

Come along with friends and family.

