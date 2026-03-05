Rando Quad et Moto Guizerix
Rando Quad et Moto Guizerix samedi 21 mars 2026.
Rando Quad et Moto
GUIZERIX Guizerix Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Une rando conviviale, ouverte aux passionnés de quad et de moto.
Inscriptions & renseignements rando 07 85 55 32 71.
Vous pouvez régler via le lien Hello Asso , le paiement est bien sécurisé pas de panique!
.
À partir de 20h Apéritif & repas animé par LES 3 GIPSY.
Menu 17€ Enfant 10€.
Salade composée, Moules Frites, Fromage, Tourteau crème anglaise, Pain & café compris, Bouteille de vin 8€.
Inscriptions repas 07 71 05 88 17.
23h Bal animé par le podium T.N.T.
Venez nombreux, entre amis ou en famille.
.
GUIZERIX Guizerix 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A friendly rando, open to quad and motorcycle enthusiasts.
Registration & information: 07 85 55 32 71.
You can pay via the Hello Asso link. Payment is secure, so don’t panic!
.
From 8pm ? Aperitif & dinner hosted by LES 3 GIPSY.
Menu: 17? Children: 10?
Mixed salad, Mussels French fries, Cheese, Crab custard, Bread & coffee included, Bottle of wine: 8?
Registration: 07 71 05 88 17.
23h ? Ball with T.N.T. podium.
Come along with friends and family.
L’événement Rando Quad et Moto Guizerix a été mis à jour le 2026-03-03 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65