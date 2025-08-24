Rando & Raid des Trois Rivières Hirson
dimanche 24 août 2025.
Rando & Raid des Trois Rivières
Rue du Petit Taillis Hirson Aisne
Début : 2025-08-24 07:30:00
fin : 2025-08-24
2025-08-24
Au programme
3 circuits « Route » 30, 60 et 90 km
4 circuits « VTT » 25, 35, 45 et 60 km
2 parcours « Marche » 7 et 14 km
Tarifs entre 4 € et 5 €
Inscriptions de 7h30 à 10h
Restauration sur place boissons et sandwichs
À l’arrivée espace de lavage pour les vélos et douches disponibles 5 .
Rue du Petit Taillis Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France +33 6 21 31 44 46 contact@achirson.fr
