Rando & Raid des Trois Rivières Hirson

Rando & Raid des Trois Rivières Hirson dimanche 24 août 2025.

Rando & Raid des Trois Rivières

Rue du Petit Taillis Hirson Aisne

Tarif : 5 – 5 –

5

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24 07:30:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Au programme

3 circuits « Route » 30, 60 et 90 km

4 circuits « VTT » 25, 35, 45 et 60 km

2 parcours « Marche » 7 et 14 km

Tarifs entre 4 € et 5 €

Inscriptions de 7h30 à 10h

Restauration sur place boissons et sandwichs

À l’arrivée espace de lavage pour les vélos et douches disponibles 5 .

Rue du Petit Taillis Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France +33 6 21 31 44 46 contact@achirson.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando & Raid des Trois Rivières Hirson a été mis à jour le 2025-08-17 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache