Rando Rallye Pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières

Rando Rallye Pédestre

38 Rue du Torrent Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-08-01 17:00:00

Rando/Rallye /Pédestre Vendredi 1er août 2025, 17h00 au Parc Emile Zola.

Départ à 17h00 du kiosque du parc Emile Zola.

Une feuille de route, des indices, des épreuves et des surprises, tels sont les éléments qui composent ce Rallye.

Durant le parcours, en remontant le temps, vous aurez l’occasion de découvrir Cloyes et ses souvenirs.

Un agréable moment ludique à passer en famille et/ou entre amis.

Crayon, surligneur et stylo devront vous accompagner.

L’apéritif vous sera offert par le Comité des fêtes de Cloyes sur le Loir à l’issue de la rando rallye pédestre suivi d’un pique-nique tiré du sac, si la météo le permet.

Inscription sur place, 20 équipages maximum 3 .

38 Rue du Torrent Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 62 05 34 08

English :

Rando/Rallye/Pedestre Friday, August 1, 2025, 5pm at Parc Emile Zola.

German :

Rando/Rallye/Fußgänger Freitag, 1. August 2025, 17.00 Uhr im Parc Emile Zola.

Italiano :

Rando/Rally/Pedone Venerdì 1 agosto 2025, ore 17.00 al Parco Emile Zola.

Espanol :

Rando/Rallye/Pedestrian Viernes 1 de agosto de 2025, 17.00 horas en el Parc Emile Zola.

