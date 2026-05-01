Rando Rapaces Place de l’église La Comelle
Rando Rapaces Place de l’église La Comelle dimanche 31 mai 2026.
La Comelle
Rando Rapaces
Place de l’église – La Comelle Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31 16:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Une balade bucolique dans la campagne comelloise en compagnie des rapaces de l’Echappée Morvan d’Ailes. Venez observez ces oiseaux en plein vol et en apprendre plus sur leur mode de vie. .
Place de l’église – La Comelle 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lapelledesbois.ecole@gmail.com
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English : Rando Rapaces
L’événement Rando Rapaces La Comelle a été mis à jour le 2026-05-21 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II