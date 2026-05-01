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Rando Rapaces Place de l’église La Comelle

Rando Rapaces Place de l’église La Comelle dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : -

Ville : 71990 La Comelle

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif réduit Tarif spécial

La Comelle

Rando Rapaces

Place de l’église – La Comelle Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31 16:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Une balade bucolique dans la campagne comelloise en compagnie des rapaces de l’Echappée Morvan d’Ailes. Venez observez ces oiseaux en plein vol et en apprendre plus sur leur mode de vie.   .

Place de l’église – La Comelle 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   lapelledesbois.ecole@gmail.com

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English : Rando Rapaces

L’événement Rando Rapaces La Comelle a été mis à jour le 2026-05-21 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II