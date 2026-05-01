La Comelle

Rando Rapaces

Place de l’église – La Comelle Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31 16:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Une balade bucolique dans la campagne comelloise en compagnie des rapaces de l’Echappée Morvan d’Ailes. Venez observez ces oiseaux en plein vol et en apprendre plus sur leur mode de vie. .

Place de l’église – La Comelle 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lapelledesbois.ecole@gmail.com

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English : Rando Rapaces

L’événement Rando Rapaces La Comelle a été mis à jour le 2026-05-21 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II