Rando raquettes Apéro Dix vins à l’heure dorée HAUTACAM Beaucens

Rando raquettes Apéro Dix vins à l’heure dorée

HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens Hautes-Pyrénées

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Nous vous invitons à partir en raquettes, vers les crêtes d’un sommet ou à l’abri d’une petite cabane, pour un apéritif dînatoire qui vous fera découvrir de savoureux produits locaux, ainsi que des vins du Sud-Ouest et d’ailleurs…

– A partir de 12 ans.

– Inclus dans le prix l’apéritif dînatoire, le vin (dans une quantité raisonnable, au plus de l’ordre d’1/3 de bouteille par personne), verres et couverts, l’encadrement, raquettes, bâtons, (DVA-pelle-sonde selon conditions), le transport dans la limite des 8 premières places disponibles.

– Réservation obligatoire.

– Sortie animée et encadrée par So’Inspyration .

HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 11 40

English :

We invite you to set off on snowshoes, to the crests of a summit or to the shelter of a small hut, for an aperitif dinner that will introduce you to tasty local produce, as well as wines from the South-West and beyond…

L’événement Rando raquettes Apéro Dix vins à l’heure dorée Beaucens a été mis à jour le 2025-12-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65