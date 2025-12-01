Rando raquettes au clair de lune HAUTACAM Beaucens

Rando raquettes au clair de lune HAUTACAM Beaucens samedi 20 décembre 2025.

Rando raquettes au clair de lune

HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens Hautes-Pyrénées

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2026-03-28 00:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Tous les samedis. Randonnée nocturne sur les crêtes du Hautacam pour assister au coucher de soleil et laisser la nuit s’installer avant de rejoindre une cabane d’estive et lancer le feu pour un festin de grillade. Votre accompagnateur vous racontera le soleil et les astres de notre galaxie en fonction du ciel.

-Randonnée à raquettes nocturne

-Itinéraire sauvage peu fréquenté

-Petit groupe de 8 personnes

-Observation des étoiles

À partir de 10 ans.

3h00 de marche effective environ et 300 m de dénivelé.

Equipement à prévoir

-un sac à dos ; raquettes et bâtons ; de bonnes chaussures de randonnée montantes ; un vêtement imperméable ; lunettes de soleil. .

HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 54 54 62 61

English :

Every Saturday. An evening hike on the Hautacam ridges to watch the sun set and let the night settle in, before heading off to a mountain hut to light the fire for a grilled feast. Your guide will tell you all about the sun and the stars of our galaxy as seen from the sky.

-Night snowshoe hike

-Wilderness itinerary

-Small group of 8 people

-Star gazing

German :

Jeden Samstag. Nachtwanderung auf den Bergrücken des Hautacam, um den Sonnenuntergang zu erleben und die Nacht hereinbrechen zu lassen, bevor Sie eine Sennhütte erreichen und das Feuer für ein Grillfest entfachen. Ihr Begleiter wird Ihnen anhand des Himmels von der Sonne und den Gestirnen unserer Galaxie erzählen.

-Schneeschuhwanderung bei Nacht

-Wenig begangene wilde Route

-Kleine Gruppe von 8 Personen

-Beobachtung der Sterne

Italiano :

Ogni sabato. Un’escursione serale sulle creste dell’Hautacam per osservare il tramonto e lasciare che la notte si stabilizzi, prima di recarsi in un rifugio per accendere il fuoco e gustare un banchetto alla brace. La guida vi parlerà del sole e delle stelle della nostra galassia viste dal cielo.

-Escursione notturna con le racchette da neve

-Un percorso selvaggio con pochi visitatori

-Piccolo gruppo di 8 persone

-Osservazione delle stelle

Espanol :

Todos los sábados. Una excursión vespertina por las crestas de Hautacam para contemplar la puesta de sol y dejar que la noche se instale, antes de dirigirse a un refugio de montaña para encender un fuego y disfrutar de un festín a la barbacoa. Su guía le contará todo sobre el Sol y las estrellas de nuestra galaxia vistas desde el cielo.

-Excursión nocturna con raquetas de nieve

-Una ruta salvaje con pocos visitantes

-Grupo reducido de 8 personas

-Observación de las estrellas

L’événement Rando raquettes au clair de lune Beaucens a été mis à jour le 2025-10-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65