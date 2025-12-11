RANDO RAQUETTES COUCHER DE SOLEIL DANS LE LUCHONNAIS Bagnères-de-Luchon

RANDO RAQUETTES COUCHER DE SOLEIL DANS LE LUCHONNAIS

PASSION MONTAGNE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 17:30:00

fin : 2026-02-17 20:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Équipez-vous chaudement, allumez votre lampe frontale et venez admirer les variations de couleurs du ciel.

Cette balade à raquettes sera d’autant plus inoubliable qu’elle se terminera autour d’un verre de vin chaud pour les adultes et de chocolat chaud pour les enfants.

Balade accessible à tous à partir de 7 ans.

Matériel inclus raquettes, bâtons, lampe frontale. 29 .

PASSION MONTAGNE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie sophie@passionmontagne.com

English :

Dress warmly, turn on your headlamp and come and admire the sky’s changing colors.

