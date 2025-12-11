RANDO RAQUETTES COUCHER DE SOLEIL DANS LE LUCHONNAIS Bagnères-de-Luchon
RANDO RAQUETTES COUCHER DE SOLEIL DANS LE LUCHONNAIS Bagnères-de-Luchon mardi 3 mars 2026.
RANDO RAQUETTES COUCHER DE SOLEIL DANS LE LUCHONNAIS
PASSION MONTAGNE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 29 – 29 – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 17:30:00
fin : 2026-03-03 20:30:00
Date(s) :
2026-03-03
Équipez-vous chaudement, allumez votre lampe frontale et venez admirer les variations de couleurs du ciel.
Cette balade à raquettes sera d’autant plus inoubliable qu’elle se terminera autour d’un verre de vin chaud pour les adultes et de chocolat chaud pour les enfants.
Balade accessible à tous à partir de 7 ans.
Matériel inclus raquettes, bâtons, lampe frontale. 29 .
PASSION MONTAGNE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie sophie@passionmontagne.com
English :
Dress warmly, turn on your headlamp and come and admire the sky’s changing colors.
L’événement RANDO RAQUETTES COUCHER DE SOLEIL DANS LE LUCHONNAIS Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-12-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE