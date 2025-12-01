Rando raquettes Le belvédère de Roche Cave Grande-Rivière Château
Le Moulin Chappez Grande-Rivière Château Jura
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 09:30:00
fin : 2025-12-26 12:30:00
Date(s) :
2025-12-26
Pendant les vacances de Noël, partez avec Olivier Faivre, accompagnateur en moyenne montagne, découvrir le secteur de Roche Cave !
Le relief doux du secteur de Prénovel, allié à ses espaces naturels préservés et variés, enchante les promeneurs et les sportifs adeptes de la randonnée.
Du belvédère, la Dôle et son radar de contrôle apparaissent à l’est.
De l’autre côté, la vue court jusqu’à la plaine de Bresse, grise, plate, et bien souvent embrumée.
Le Trou de Roche-Cave, percé par l’érosion, traverse la falaise et donne directement dans le vide.
Au fond, le bief dévale en cascades et va irriguer le pré à la française où les maquisards venaient se réfugier durant la dernière guerre mondiale.
Départ vers 9h30 point de Rendez-vous donné à l’inscription.
Prévoir vêtements hiver + change + sac à dos avec eau & encas. .
Le Moulin Chappez Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90 olivierfaivre.hautjura@gmail.com
English : Rando raquettes Le belvédère de Roche Cave
