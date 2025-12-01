Rando raquettes Le belvédère de Roche Cave Grande-Rivière Château

Rando raquettes Le belvédère de Roche Cave

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : 2025-12-26 09:30:00

fin : 2025-12-26 12:30:00

2025-12-26

Pendant les vacances de Noël, partez avec Olivier Faivre, accompagnateur en moyenne montagne, découvrir le secteur de Roche Cave !

Le relief doux du secteur de Prénovel, allié à ses espaces naturels préservés et variés, enchante les promeneurs et les sportifs adeptes de la randonnée.

Du belvédère, la Dôle et son radar de contrôle apparaissent à l’est.

De l’autre côté, la vue court jusqu’à la plaine de Bresse, grise, plate, et bien souvent embrumée.

Le Trou de Roche-Cave, percé par l’érosion, traverse la falaise et donne directement dans le vide.

Au fond, le bief dévale en cascades et va irriguer le pré à la française où les maquisards venaient se réfugier durant la dernière guerre mondiale.

Départ vers 9h30 point de Rendez-vous donné à l’inscription.

Prévoir vêtements hiver + change + sac à dos avec eau & encas. .

Le Moulin Chappez Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90 olivierfaivre.hautjura@gmail.com

