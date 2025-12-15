Rando raquettes nocturne sur les traces des prédateurs sous les étoiles

11 rue du village Métabief Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 17:00:00

fin : 2026-02-24 20:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03

Partez à la nuit tombée à la découverte des grands prédateurs peuplant les forêts du haut Doubs.

N’oubliez pas votre appareil photo pour un cliché inoubliable.

Sur réservation. .

11 rue du village Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté metabief@ecoledeski.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando raquettes nocturne sur les traces des prédateurs sous les étoiles

L’événement Rando raquettes nocturne sur les traces des prédateurs sous les étoiles Métabief a été mis à jour le 2025-12-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS