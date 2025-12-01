Rando raquettes sur le Hautacam HAUTACAM Beaucens

Rando raquettes sur le Hautacam

HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens Hautes-Pyrénées

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 10:30:00

fin : 2026-03-26 16:00:00

Date(s) :

2025-12-25

Randonnée à raquettes sur les grands espaces ouverts d’estives enneigées du Hautacam. Une belle randonnée sur de vastes espaces enneigés montagnards. Émotions garanties si, de surcroît, le gypaète pointe son nez. A vous de tenter votre chance pour l’apercevoir !

Randonnée accessible à partir de 11 ans, avec 4 heures environ de marche effective et 350 m de dénivelé positif.

Equipement à prévoir

-un sac à dos ; raquettes et bâtons ; de bonnes chaussures de randonnée montantes ; un vêtement imperméable ; lunettes de soleil. .

HAUTACAM Col de Tramassel Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 54 54 62 61

English :

Snowshoe trekking in the wide open spaces of the snow-covered Hautacam estives. A beautiful hike through vast, snowy mountain spaces. Emotions guaranteed if, what’s more, the lammergeier shows his nose. It’s up to you to try your luck and catch a glimpse!

German :

Schneeschuhwanderung über die großen offenen Flächen der verschneiten Sommerweiden des Hautacam. Eine schöne Wanderung über weite, verschneite Bergflächen. Emotionen sind garantiert, wenn darüber hinaus der Bartgeier seine Nase zeigt. Versuchen Sie Ihr Glück, um ihn zu sehen!

Italiano :

Escursione con le racchette da neve attraverso gli ampi spazi degli alpeggi innevati di Hautacam. Una bella escursione attraverso vaste aree montane innevate. L’emozione è garantita se vi capita di avvistare un gipeto. Sta a voi tentare la fortuna di avvistarne uno!

Espanol :

Senderismo con raquetas de nieve por los amplios espacios abiertos de los pastos nevados de la montaña de Hautacam. Una hermosa excursión a través de vastas zonas montañosas cubiertas de nieve. Le garantizamos que le encantará avistar un quebrantahuesos. Le toca a usted probar suerte

L’événement Rando raquettes sur le Hautacam Beaucens a été mis à jour le 2025-11-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65