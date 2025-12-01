Rando raquettes sur les crêtes de l’Ardiden

Station de Luz Ardiden GRUST Grust Hautes-Pyrénées

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Tous les samedis. Rando-raquettes accompagnée sur les crêtes de Luz-Ardiden.

Le chaînon de l’Ardiden sépare les vallées de Luz Saint-Sauveur et de Cauterets. Le parcours de crête très panoramique permet de côtoyer les géants à l’entour Néouvielle, Munia, Vignemale, … sous le regard perçant de l’aigle royal et des vautours fauves. A vous de toucher de ciel !

– À partir de 12 ans.

– 4h de marche effective environ et 400 m de dénivelés.

– Equipement à prévoir un sac à dos ; raquettes et bâtons ; de bonnes chaussures de randonnée montantes ; un vêtement imperméable ; lunettes de soleil.

– Sortie encadrée et animée par Caminando.

– Réservation obligatoire. .

Station de Luz Ardiden GRUST Grust 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 54 54 62 61

English :

Every Saturday. Guided snowshoe hikes on the crests of Luz-Ardiden.

The Ardiden range separates the valleys of Luz Saint-Sauveur and Cauterets. The panoramic ridge route takes you right up to the giants all around: Néouvielle, Munia, Vignemale, … under the piercing gaze of golden eagles and griffon vultures. It’s up to you to touch the sky!

