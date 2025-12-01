Rando raquettes sur les crêtes de l’Ardiden Station de Luz Ardiden Grust
Rando raquettes sur les crêtes de l’Ardiden Station de Luz Ardiden Grust samedi 20 décembre 2025.
Rando raquettes sur les crêtes de l’Ardiden
Station de Luz Ardiden GRUST Grust Hautes-Pyrénées
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Tous les samedis. Rando-raquettes accompagnée sur les crêtes de Luz-Ardiden.
Le chaînon de l’Ardiden sépare les vallées de Luz Saint-Sauveur et de Cauterets. Le parcours de crête très panoramique permet de côtoyer les géants à l’entour Néouvielle, Munia, Vignemale, … sous le regard perçant de l’aigle royal et des vautours fauves. A vous de toucher de ciel !
– À partir de 12 ans.
– 4h de marche effective environ et 400 m de dénivelés.
– Equipement à prévoir un sac à dos ; raquettes et bâtons ; de bonnes chaussures de randonnée montantes ; un vêtement imperméable ; lunettes de soleil.
– Sortie encadrée et animée par Caminando.
– Réservation obligatoire. .
Station de Luz Ardiden GRUST Grust 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 54 54 62 61
English :
Every Saturday. Guided snowshoe hikes on the crests of Luz-Ardiden.
The Ardiden range separates the valleys of Luz Saint-Sauveur and Cauterets. The panoramic ridge route takes you right up to the giants all around: Néouvielle, Munia, Vignemale, … under the piercing gaze of golden eagles and griffon vultures. It’s up to you to touch the sky!
L’événement Rando raquettes sur les crêtes de l’Ardiden Grust a été mis à jour le 2025-12-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65