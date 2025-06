RANDO REFUGE MISE EN BOUCHE #1 Mont Lozère et Goulet 5 juillet 2025 13:30

Lozère

RANDO REFUGE MISE EN BOUCHE #1 village de Saint-Julien-du-Tournel Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 13:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

En attendant la rando refuge le 23 & 24 août, le Rudeboy Crew vous propose une Mise en bouche #1 avec rando, concert de chorales dans l’église, pizzas partagées au feu de bois (Ramenez vos ingrédients pour garnir les pizzas, on s’occupe de la pâte et de la sauce tomate !)

Sur réservation www.festivaldolt.org ou 06 47 67 10 88

En attendant la rando refuge le 23 & 24 août, le Rudeboy Crew vous propose une Mise en bouche #1 Rando, concert de chorales dans l’église, pizzas partagées au feu de bois. Au programme :

13h30 café accueil dans le centre de Saint-Julien-du-Tournel

14h00 Randonnée d’environ 10km (dénivelé +500). Prévoir chaussures de marche, casquette, gourde

17h30 Apéro partagé dans le village

19h00 concerts de chorales dans l’église

20h00 pizzas partagées au feu de bois en musique. Ramenez vos ingrédients pour garnir les pizzas, on s’occupe de la pâte et de la sauce tomate !

Sur réservation www.festivaldolt.org ou 06 47 67 10 88 .

village de Saint-Julien-du-Tournel

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 47 67 10 88

English :

In the run-up to the rando refuge on August 23 & 24, the Rudeboy Crew offers you Mise en bouche #1 with rando, choir concert in the church, wood-fired shared pizzas (bring your ingredients to top the pizzas, we’ll take care of the dough and tomato sauce!)

By reservation: www.festivaldolt.org or 06 47 67 10 88

German :

In Erwartung der Hüttenwanderung am 23. & 24. August bietet Ihnen die Rudeboy Crew eine Mise en bouche #1 mit Wanderung, Chorkonzert in der Kirche und gemeinsamen Pizzas vom Holzfeuer (Bringen Sie Ihre Zutaten zum Belegen der Pizzas mit, wir kümmern uns um den Teig und die Tomatensoße)!

Mit Reservierung: www.festivaldolt.org oder 06 47 67 10 88

Italiano :

In vista dell’escursione al rifugio del 23 e 24 agosto, la Rudeboy Crew propone una Mise en bouche #1 con un’escursione, un concerto del coro nella chiesa e pizze condivise su un fuoco all’aperto (portate i vostri ingredienti per farcire le pizze, noi ci occuperemo dell’impasto e della salsa di pomodoro)

Su prenotazione: www.festivaldolt.org o 06 47 67 10 88

Espanol :

En vísperas de la excursión al refugio de los días 23 y 24 de agosto, el Rudeboy Crew ofrece una Mise en bouche nº 1 con una excursión, un concierto coral en la iglesia y pizzas compartidas en una hoguera (trae tus ingredientes para las pizzas, nosotros nos encargamos de la masa y la salsa de tomate)

Con reserva: www.festivaldolt.org o 06 47 67 10 88

L’événement RANDO REFUGE MISE EN BOUCHE #1 Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-06-25 par 48-OT Mont Lozere