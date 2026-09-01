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AGENDA · Tiranges

RANDO- REPAS AUTOUR DU PATRIMOINE DU PLATEAU TIRANGEOIS route de retournac Tiranges

dimanche 20 septembre 2026 · route de retournac · Tiranges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
route de retournac
Adresse
Ecole de Tiranges
Ville
43130 Tiranges
Département
Haute-Loire
Tarif

Tiranges

RANDO- REPAS AUTOUR DU PATRIMOINE DU PLATEAU TIRANGEOIS

route de retournac Ecole de Tiranges Tiranges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Rando à la découverte du patrimoine
2 départs, 2 marches
Inscription sur place à l’école de Tiranges
  .

route de retournac Ecole de Tiranges Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 29 26 20 

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English :

Hike: Discovering Local Heritage
2 departures, 2 walks
Register on-site at the Tiranges School

L’événement RANDO- REPAS AUTOUR DU PATRIMOINE DU PLATEAU TIRANGEOIS Tiranges a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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