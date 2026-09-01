RANDO- REPAS AUTOUR DU PATRIMOINE DU PLATEAU TIRANGEOIS route de retournac Tiranges

Informations pratiques

Tiranges

RANDO- REPAS AUTOUR DU PATRIMOINE DU PLATEAU TIRANGEOIS

route de retournac Ecole de Tiranges Tiranges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Rando à la découverte du patrimoine

2 départs, 2 marches

Inscription sur place à l’école de Tiranges

.

route de retournac Ecole de Tiranges Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 29 26 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hike: Discovering Local Heritage

2 departures, 2 walks

Register on-site at the Tiranges School

L’événement RANDO- REPAS AUTOUR DU PATRIMOINE DU PLATEAU TIRANGEOIS Tiranges a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron