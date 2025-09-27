Rando-Repas Runan

Randonnée avec ravitaillement (deux parcours aux choix boucle de 13km ou de 7km) suivie d’un repas à la salle des fêtes. / L’ Amanite animera la soirée .

Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 77 00 85

