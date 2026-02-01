Rando Rêve de Dragon avec ADDES à Botmeur.

Botmeur Finistère

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 16:30:00

2026-02-28

Rêve de Dragon

28 février de 14h00 à 16h30



Une aventure légendaire où les songes d’un dragon endormi révèlent des secrets perdus

Depuis des siècles, un dragon mythique sommeille sous les monts d’Arrée, protégé par le petit peuple de la forêt. Guidés par des lutins espiègles, plongez au cœur du rêve du dragon et explorez les mystères qu’il renferme. Cette quête vous fera vivre une aventure fascinante, où la nature se fait complice des légendes anciennes et des secrets enfouis sous les roches.

10 €

Ancienne école de Botmeur

Le Salou

Botmeur, 29690 France

0298996658 .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58

