Rando Rêve de Dragon avec ADDES à Botmeur. Botmeur
Rando Rêve de Dragon avec ADDES à Botmeur. Botmeur samedi 25 avril 2026.
Rando Rêve de Dragon avec ADDES à Botmeur.
Botmeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Baleadenn un huñvre aerouant
Une aventure légendaire où les songes d’un dragon endormi révèlent des secrets perdus
Depuis des siècles, un dragon mythique sommeille sous les monts d’Arrée, protégé par le petit peuple de la forêt. Guidés par des lutins espiègles, plongez au cœur du rêve du dragon et explorez les mystères qu’il renferme. Cette quête vous fera vivre une aventure fascinante, où la nature se fait complice des légendes anciennes et des secrets enfouis sous les roches. .
Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58
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English : Rando Rêve de Dragon avec ADDES à Botmeur.
L’événement Rando Rêve de Dragon avec ADDES à Botmeur. Botmeur a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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