RANDO ROLLER SPÉCIALE NOËL ! Place du Capitole Toulouse

RANDO ROLLER SPÉCIALE NOËL !

Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 21:00:00

fin : 2025-12-05 23:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Ensemble pour un moment magique et solidaire ! Venez patinez aux cotés d’autres passionnés et redécouvrir Toulouse by night, sublimée par les illuminations ! Un événement gratuit, sécurisé et encadré.

Enfilez vos costumes (Père Noël, lutin, renne, sapin ou tout ce qui brille) et préparez-vous à glisser dans une ambiance à la fois festive, fun et magique à travers les rues illuminées de Toulouse. Cette randonnée est ouverte à tous les patineurs de niveau intermédiaire une occasion parfaite de mêler sport, convivialité et créativité dans une atmosphère de Noël unique.

Comme chaque année, la randonnée de Noël 2025 est aussi l’occasion de soutenir les enfants hospitalisés au CHU de Toulouse. Pour l’occasion, une collecte de cadeaux neufs est organisée? Ils sont ensuite remis directement aux équipes hospitalières.

Infos importantes

– Pas de papier cadeau le CHU doit vérifier chaque jouet.

– Cadeaux neufs uniquement.

– Privilégiez les jouets sans piles si possible.

Plus d’informations sur sur le site internet de Roulez Rose. .

+33 6 71 71 73 15 info@roulezrose.com

English :

Together for a magical moment of solidarity! Come and skate alongside other enthusiasts and rediscover Toulouse by night, sublimated by the illuminations! A free, safe and supervised event.

