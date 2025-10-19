Rando Rose à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Rando Rose à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 19 octobre 2025.

Rando Rose à Castelnau-Montratier

Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Dans le cadre d’Octobre rose, la municipalité organise une randonnée au profit de la Ligue contre le Cancer Comité du Lot

Dans le cadre d’Octobre rose, la municipalité organise une randonnée au profit de la Ligue contre le Cancer Comité du Lot.

Un apéritif rose sera également servi par la municipalité. .

Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 94 21

English :

As part of Pink October, the municipality is organizing a walk to raise funds for the Ligue contre le Cancer Comité du Lot

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert die Gemeinde eine Wanderung zugunsten der Krebsliga Ausschuss des Lot

Italiano :

Nell’ambito dell’Ottobre Rosa, l’amministrazione comunale organizza una passeggiata a favore della Ligue contre le Cancer Comité du Lot

Espanol :

En el marco del Octubre Rosa, el ayuntamiento organiza una marcha a favor de la Ligue contre le Cancer Comité du Lot

L’événement Rando Rose à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Cahors Vallée du Lot