RANDO ROSE Forges-les-Eaux
RANDO ROSE Forges-les-Eaux samedi 11 octobre 2025.
RANDO ROSE
Place des Pavillons Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 17:30:00
Date(s) :
2025-10-11
En octobre, la Ville et ses partenaires se mobilisent contre le cancer du sein !
Plusieurs actions sont organisées dont tous les bénéfices sont reversés à des associations qui luttent contre le Cancer du sein.
Samedi 11 Octobre Rando Rose / Village Rose à partir de 14h00 Halle Baltard
Inscriptions dès 14h Départ 15h30
6€ par personne
Venez en rose ! .
Place des Pavillons Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 97 37 mairie@forgesleseaux.fr
English : RANDO ROSE
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement RANDO ROSE Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux