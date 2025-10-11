RANDO ROSE Forges-les-Eaux

RANDO ROSE Forges-les-Eaux samedi 11 octobre 2025.

Place des Pavillons Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

2025-10-11

En octobre, la Ville et ses partenaires se mobilisent contre le cancer du sein !

Plusieurs actions sont organisées dont tous les bénéfices sont reversés à des associations qui luttent contre le Cancer du sein.

Samedi 11 Octobre Rando Rose / Village Rose à partir de 14h00 Halle Baltard

Inscriptions dès 14h Départ 15h30

6€ par personne

Venez en rose ! .

Place des Pavillons Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 97 37 mairie@forgesleseaux.fr

