Rando Rose Isle-Aumont dimanche 12 octobre 2025.
Stade de Foot Isle-Aumont Aube
Tarif : 5 – 5 – 5 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 13:45:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Randonnée d’environ 10 kms, sans difficultés
& Sophro rando douce de 3 kms avec Agnès Brunelet
Dans le cadre d’Octobre Rose !
Inscription à partir de 13h45 au stade de foot d’Isle-Aumont
Départ à 14h15 (randonnée 10 kms) et 14h30 (sophro rando douce 3kms) .
Stade de Foot Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est +33 6 63 18 10 07
L’événement Rando Rose Isle-Aumont a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne