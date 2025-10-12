Rando Rose Isle-Aumont

Rando Rose Isle-Aumont dimanche 12 octobre 2025.

Stade de Foot Isle-Aumont Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 13:45:00
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-12

Randonnée d’environ 10 kms, sans difficultés
& Sophro rando douce de 3 kms avec Agnès Brunelet
Dans le cadre d’Octobre Rose !

Inscription à partir de 13h45 au stade de foot d’Isle-Aumont
Départ à 14h15 (randonnée 10 kms) et 14h30 (sophro rando douce 3kms)   .

Stade de Foot Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est +33 6 63 18 10 07 

