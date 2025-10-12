Rando Rose Isle-Aumont

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Début : 2025-10-12 13:45:00

Randonnée d’environ 10 kms, sans difficultés

& Sophro rando douce de 3 kms avec Agnès Brunelet

Dans le cadre d’Octobre Rose !



Inscription à partir de 13h45 au stade de foot d’Isle-Aumont

Départ à 14h15 (randonnée 10 kms) et 14h30 (sophro rando douce 3kms) .

Stade de Foot Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est +33 6 63 18 10 07

