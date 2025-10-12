RANDO’ ROSE Longages
RANDO’ ROSE Longages dimanche 12 octobre 2025.
RANDO’ ROSE
Longages Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Venez participer à la Rando’rose au lac de Sabatouse de Longages !
Rendez-vous le dimanche 12 octobre à 9h. .
Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie infocanolo31@gmail.com
English :
Come and take part in the Rando’rose at Sabatouse lake in Longages!
German :
Nehmen Sie an der Rando’rose am Lac de Sabatouse in Longages teil!
Italiano :
Venite a partecipare alla Rando’rose al lago di Sabatouse a Longages!
Espanol :
¡Ven a participar en el Rando’rose en el lago de Sabatouse en Longages!
L’événement RANDO’ ROSE Longages a été mis à jour le 2025-10-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE