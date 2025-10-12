RANDO’ ROSE Longages

RANDO’ ROSE Longages dimanche 12 octobre 2025.

RANDO’ ROSE

Longages Haute-Garonne

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Venez participer à la Rando’rose au lac de Sabatouse de Longages !

Rendez-vous le dimanche 12 octobre à 9h. .

Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie infocanolo31@gmail.com

English :

Come and take part in the Rando’rose at Sabatouse lake in Longages!

German :

Nehmen Sie an der Rando’rose am Lac de Sabatouse in Longages teil!

Italiano :

Venite a partecipare alla Rando’rose al lago di Sabatouse a Longages!

Espanol :

¡Ven a participar en el Rando’rose en el lago de Sabatouse en Longages!

