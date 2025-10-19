Rando Rose route de Le Veurdre Lurcy-Lévis

Rando Rose route de Le Veurdre Lurcy-Lévis dimanche 19 octobre 2025.

Rando Rose

route de Le Veurdre Salle Omnisport Lurcy-Lévis Allier

Rando rose organisée par le Tennis Club Lurcy Lévis dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

2 parcours 5 et 10 kms. Vente de goodies, restauration et buvette sur place pour marcheurs ou non.

route de Le Veurdre Salle Omnisport Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 34 57 52

English :

Rando rose organized by the Tennis Club Lurcy Lévis as part of the fight against breast cancer.

2 routes: 5 and 10 kms. Goodies for sale, food and refreshments on site for walkers and non-walkers alike.

German :

Rando rose organisiert vom Tennis Club Lurcy Lévis im Rahmen des Kampfes gegen Brustkrebs.

2 Strecken: 5 und 10 km. Verkauf von Goodies, Essen und Trinken vor Ort für Wanderer und Nichtwanderer.

Italiano :

Camminata rosa organizzata dal Tennis Club Lurcy Lévis nell’ambito della lotta contro il cancro al seno.

2 percorsi: 5 e 10 km. Vendita di gadget, cibo e rinfreschi in loco per chi cammina e non cammina.

Espanol :

Marcha rosa organizada por el Tennis Club Lurcy Lévis en el marco de la lucha contra el cáncer de mama.

2 recorridos: 5 y 10 km. Venta de golosinas, comida y refrescos in situ para caminantes y no caminantes.

L’événement Rando Rose Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2025-10-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région