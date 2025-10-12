Rando rose Nogent-sur-Vernisson

Rando rose Nogent-sur-Vernisson dimanche 12 octobre 2025.

Rando rose

place du marché Nogent-sur-Vernisson Loiret

Début : 2025-10-12 08:30:00

2025-10-12

Rando rose organisée par le CCAS et Rando des Rivières, départ place du Marché, rue Aristide Briand. Petit ravitaillement. 1€ du km reversé à la ligue contre le cancer. Parcours 10 km départ à 8h30. Parcours de 7km départ à 9h30 inscriptions sur place. .

place du marché Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 60 53

English :

Pink hike

German :

Rosa Wanderung

Italiano :

Passeggiata in rosa

Espanol :

Paseo rosa

