Rando rose Nogent-sur-Vernisson dimanche 12 octobre 2025.
place du marché Nogent-sur-Vernisson Loiret
Début : 2025-10-12 08:30:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Rando rose organisée par le CCAS et Rando des Rivières, départ place du Marché, rue Aristide Briand. Petit ravitaillement. 1€ du km reversé à la ligue contre le cancer. Parcours 10 km départ à 8h30. Parcours de 7km départ à 9h30 inscriptions sur place. .
place du marché Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 60 53
English :
Pink hike
German :
Rosa Wanderung
Italiano :
Passeggiata in rosa
Espanol :
Paseo rosa
L’événement Rando rose Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-09-11 par OT GATINAIS SUD