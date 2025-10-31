Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando-run Halloween Chaource vendredi 31 octobre 2025.

1 rue Saint Antoine Chaource Aube

Début : 2025-10-31 20:00:00
Vendredi 31 octobre CHAOURCE Rando-run Halloween. A 20h, place de la halle.

Les zombies reviennent à Chaource… Venez les défier !
Courses et rando déguisées, non chronométrées. 5km (2 boucles de 2,5km)

Lampe obligatoire, arriver 20min avant le départ. Questionnaire de santé obligatoire à remplir sur place ou en amont.
Tarifs 5€ personne, Gratuit -5 ans

1 rue Saint Antoine Chaource 10210 Aube Grand Est +33 7 81 94 47 28  cbarnay.mjcdechaource@gmail.com

