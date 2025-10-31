Rando-run Halloween Chaource
Rando-run Halloween Chaource vendredi 31 octobre 2025.
Rando-run Halloween
1 rue Saint Antoine Chaource Aube
Tarif : – – Eur
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Vendredi 31 octobre CHAOURCE Rando-run Halloween. A 20h, place de la halle.
Les zombies reviennent à Chaource… Venez les défier !
Courses et rando déguisées, non chronométrées. 5km (2 boucles de 2,5km)
Lampe obligatoire, arriver 20min avant le départ. Questionnaire de santé obligatoire à remplir sur place ou en amont.
Tarifs 5€ personne, Gratuit -5 ans
Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com 5 .
1 rue Saint Antoine Chaource 10210 Aube Grand Est +33 7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rando-run Halloween Chaource a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance