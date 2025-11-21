RANDO Saint-Étienne-Vallée-Française
RANDO Saint-Étienne-Vallée-Française vendredi 21 novembre 2025.
RANDO
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Début : 2025-11-21
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19
Randonnée en groupe, organisée par le Foyer Rural Le Ginestel . RDV à la salle polyvalente de Saint Etienne Vallée Française à 13h30. Covoiturage jusqu’au point de départ. Annulation en cas de pluie.
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 52 62 03 96
English :
Group hike, organized by the Foyer Rural Le Ginestel . Meeting point at Saint Etienne Vallée Française multi-purpose hall at 1:30pm. Car-pooling to the starting point. Cancellation in case of rain.
German :
Wanderung in einer Gruppe, organisiert vom Foyer Rural Le Ginestel . Treffpunkt: Mehrzweckhalle von Saint Etienne Vallée Française um 13:30 Uhr. Fahrgemeinschaften bis zum Startpunkt. Absage bei Regen.
Italiano :
Escursione di gruppo, organizzata dal Foyer Rural Le Ginestel . Ritrovo presso la sala polivalente di Saint Etienne Vallée Française alle 13.30. Trasferimento in auto al punto di partenza. Annullamento in caso di pioggia.
Espanol :
Excursión en grupo, organizada por el Foyer Rural Le Ginestel . Punto de encuentro en la sala polivalente de Saint Etienne Vallée Française a las 13.30 h. Coche compartido hasta el punto de partida. Cancelación en caso de lluvia.
