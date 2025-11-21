RANDO Saint-Étienne-Vallée-Française

RANDO

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19

Randonnée en groupe, organisée par le Foyer Rural Le Ginestel . RDV à la salle polyvalente de Saint Etienne Vallée Française à 13h30. Covoiturage jusqu’au point de départ. Annulation en cas de pluie.

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 52 62 03 96

English :

Group hike, organized by the Foyer Rural Le Ginestel . Meeting point at Saint Etienne Vallée Française multi-purpose hall at 1:30pm. Car-pooling to the starting point. Cancellation in case of rain.

German :

Wanderung in einer Gruppe, organisiert vom Foyer Rural Le Ginestel . Treffpunkt: Mehrzweckhalle von Saint Etienne Vallée Française um 13:30 Uhr. Fahrgemeinschaften bis zum Startpunkt. Absage bei Regen.

Italiano :

Escursione di gruppo, organizzata dal Foyer Rural Le Ginestel . Ritrovo presso la sala polivalente di Saint Etienne Vallée Française alle 13.30. Trasferimento in auto al punto di partenza. Annullamento in caso di pioggia.

Espanol :

Excursión en grupo, organizada por el Foyer Rural Le Ginestel . Punto de encuentro en la sala polivalente de Saint Etienne Vallée Française a las 13.30 h. Coche compartido hasta el punto de partida. Cancelación en caso de lluvia.

