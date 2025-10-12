Rando Sainte Anne Ecole Sainte Anne Maisdon-sur-Sèvre

Rando Sainte Anne

Ecole Sainte Anne 29, rue de la Mairie Maisdon-sur-Sèvre Loire-Atlantique

1ère édition de cette randonnée familiale dans un paysage viticole

‍♂️ 1ʳᵉ randonnée de l’école Sainte-Anne ‍♀️

Organisée par l’APEL

Dimanche 12 octobre 2025

Départ depuis l’école Sainte-Anne à Maisdon

Départs entre 8h et 10h

3 parcours au choix

12 km et 8 km avec ravitaillement

5 km parcours ludique pour petits et grands

À l’arrivée galette jambon/fromage + une boisson offertes à chaque participant !

Pensez à vos baskets et à votre bonne humeur !

Ouvert à tous familles, amis, voisins… .

Ecole Sainte Anne 29, rue de la Mairie Maisdon-sur-Sèvre 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire apel.steanne.maisdon@gmail.com

English :

1st edition of this family hike in a wine-growing landscape

German :

1. Ausgabe dieser Familienwanderung in einer Weinlandschaft

Italiano :

1a edizione di questa passeggiata familiare in un paesaggio vitivinicolo

Espanol :

1ª edición de este paseo familiar por un paisaje vitícola

