Rando Sainte Anne Ecole Sainte Anne Maisdon-sur-Sèvre

Ecole Sainte Anne 29, rue de la Mairie Maisdon-sur-Sèvre Loire-Atlantique
1ère édition de cette randonnée familiale dans un paysage viticole
♂️ 1ʳᵉ randonnée de l’école Sainte-Anne ♀️
Organisée par l’APEL
Dimanche 12 octobre 2025
Départ depuis l’école Sainte-Anne à Maisdon
Départs entre 8h et 10h
3 parcours au choix
12 km et 8 km avec ravitaillement
5 km parcours ludique pour petits et grands
À l’arrivée galette jambon/fromage + une boisson offertes à chaque participant !
Pensez à vos baskets et à votre bonne humeur !
Ouvert à tous familles, amis, voisins… .
Ecole Sainte Anne 29, rue de la Mairie Maisdon-sur-Sèvre 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire apel.steanne.maisdon@gmail.com
English :
1st edition of this family hike in a wine-growing landscape
German :
1. Ausgabe dieser Familienwanderung in einer Weinlandschaft
Italiano :
1a edizione di questa passeggiata familiare in un paesaggio vitivinicolo
Espanol :
1ª edición de este paseo familiar por un paisaje vitícola
