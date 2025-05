Rando Santé Activité Physique Douce – Noyal-sous-Bazouges, 25 mai 2025 07:00, Noyal-sous-Bazouges.

Ille-et-Vilaine

Rando Santé Activité Physique Douce 11 Le Tertre Noyal-sous-Bazouges Ille-et-Vilaine

L’association Jardin Naturel & Bains de Forêt (JN&BDF) est partenaire de la Fédération Française de Randonnée Comité 35.

Sophie Milbeau est animatrice de randonnée de proximité et rando santé. Elle propose des sorties nature (bain de forêt) de deux heures les samedis matins, en groupe de 12 personnes maximum. Elles suivent une progression qui vise à appréhender notre corps en mouvement ou au repos sur des thèmes qui nous concernent tous.

Marche douce, respiration, gestion des émotions pour notre santé physique et mentale.

L’activité physique stimule l’énergie. Elle est recommandée pour soutenir nos capacités locomotrices, cognitives, sensorielles chez les biens portants et chez les malades chroniques de tous âges. Nous marchons ensemble pour notre équilibre, pour inverser la fatigue, vivre en santé, passer des examens sereinement… et de bons moments en Nature tous sens éveillés.

Conditions de participations Adhésion à l’association JN&BDF pour 10 € l’année.

Rando de 2h 15 €

10 randos de 2h 150 €

Vous pouvez rejoindre le groupe à tout moment, quand vous êtes disponibles en vous inscrivant par mail ou par sms.

Prochaine date pour la saison 2024/2025

– Samedi 21 juin. .

11 Le Tertre

Noyal-sous-Bazouges 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 29 62 79

L’événement Rando Santé Activité Physique Douce Noyal-sous-Bazouges a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne