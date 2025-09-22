Rando santé Condezaygues Parking du Monuments aux Morts Condezaygues
Rando santé Condezaygues Parking du Monuments aux Morts Condezaygues lundi 22 septembre 2025.
Rando santé Condezaygues
Parking du Monuments aux Morts 14 Lieu-dit Le Bourg Condezaygues Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-22
fin : 2025-09-22
Date(s) :
2025-09-22
L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée, de 6 km avec un dénivelé de 91 m, animée par Christian.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.
L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée, de 6 km avec un dénivelé de 91 m, animée par Christian.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur. .
Parking du Monuments aux Morts 14 Lieu-dit Le Bourg Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 91 42 60
English :
The Les Chemins de Thézac association is organizing a 6 km hike with a 91 m vertical drop, led by Christian.
In case of weather uncertainty, please contact the organizer.
German : Rando santé Condezaygues
Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine Wanderung, 6 km mit einem Höhenunterschied von 91 m, die von Christian geleitet wird.
Bei unsicherem Wetter können Sie sich gerne an den Wanderleiter wenden.
Italiano :
Les Chemins de Thézac organizza una passeggiata di 6 km con un dislivello di 91 m, guidata da Christian.
Se il tempo è incerto, non esitate a contattare il responsabile.
Espanol :
Les Chemins de Thézac organiza una marcha de 6 km con un desnivel de 91 m, dirigida por Christian.
Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con el líder.
L’événement Rando santé Condezaygues Condezaygues a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Fumel Vallée du Lot