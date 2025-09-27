Rando Santé en forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse

L’association Jardin Naturel & Bains de Forêt (JN&BDF) est partenaire de la Fédération Française de Randonnée Comité 35.

Sophie Milbeau est animatrice de randonnée de proximité et rando santé.

Elle propose 2h30 de marche lente (3 km environs) pour explorer et stimuler le corps et le mental la balade allie marche à pied et pratiques psycocorporelles (gestion et baisse du stress) par le biais de technique respiratoires, de relaxation et pratique de l’EFT (Emotional Freedom Technique).

Ces randos santés sont ouvertes à tous enfants et adultes, en petit groupe.

Inscription obligatoire Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation

Prochaines randos santés 18 octobre, 22 novembre, 13 décembre, 28 mars 2026, 25 avril, 30 mai et 20 juin. .

Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 29 62 79

