Rando santé Guéret
Rando santé Guéret jeudi 23 octobre 2025.
Rando santé
Sentier découverte Forêt de Chabrières Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Marche nordique d’une durée 2h. .
Sentier découverte Forêt de Chabrières Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
English : Rando santé
German : Rando santé
Italiano :
Espanol : Rando santé
L’événement Rando santé Guéret a été mis à jour le 2025-10-14 par Creuse Tourisme