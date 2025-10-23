Rando santé Guéret

Rando santé Guéret jeudi 23 octobre 2025.

Rando santé

Sentier découverte Forêt de Chabrières Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Marche nordique d’une durée 2h. .

Sentier découverte Forêt de Chabrières Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com

English : Rando santé

German : Rando santé

Italiano :

Espanol : Rando santé

L’événement Rando santé Guéret a été mis à jour le 2025-10-14 par Creuse Tourisme