Rando santé Mauroux Mairie Montayral
Rando santé Mauroux Mairie Montayral lundi 29 septembre 2025.
Rando santé Mauroux
Mairie 88 avenue de Fumel Montayral Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-29
fin : 2025-09-29
Date(s) :
2025-09-29
L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée santé, au départ de Mauroux à côté du stade, de 5.8km avec un dénivelé de 52m, animée par Anne-Marie.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.
L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée santé, au départ de Mauroux à côté du stade, de 5.8km avec un dénivelé de 52m, animée par Anne-Marie.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur. .
Mairie 88 avenue de Fumel Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 03 73 81
English :
The Les Chemins de Thézac association is organizing a 5.8km hike with a 52m vertical drop, starting in Mauroux next to the stadium and led by Anne-Marie.
In case of weather uncertainty, please contact the organizer.
German : Rando santé Mauroux
Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine Gesundheitswanderung, die in Mauroux neben dem Stadion beginnt. Die Strecke beträgt 5,8 km mit einem Höhenunterschied von 52 m und wird von Anne-Marie geleitet.
Bei unsicherem Wetter wenden Sie sich bitte an den Wanderleiter.
Italiano :
L’associazione Les Chemins de Thézac organizza una passeggiata salutare, con partenza da Mauroux vicino allo stadio, di 5,8 km con un dislivello di 52 m, guidata da Anne-Marie.
Se il tempo è incerto, non esitate a contattare la guida.
Espanol :
La asociación Les Chemins de Thézac organiza un paseo saludable, con salida en Mauroux junto al estadio, de 5,8 km y 52 m de desnivel, dirigido por Anne-Marie.
Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con la responsable.
L’événement Rando santé Mauroux Montayral a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Fumel Vallée du Lot