Rando santé Mauroux Mairie Montayral

Rando santé Mauroux

Mairie 88 avenue de Fumel Montayral Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

2025-09-29

L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée santé, au départ de Mauroux à côté du stade, de 5.8km avec un dénivelé de 52m, animée par Anne-Marie.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.

Mairie 88 avenue de Fumel Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 03 73 81

English :

The Les Chemins de Thézac association is organizing a 5.8km hike with a 52m vertical drop, starting in Mauroux next to the stadium and led by Anne-Marie.

In case of weather uncertainty, please contact the organizer.

German : Rando santé Mauroux

Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine Gesundheitswanderung, die in Mauroux neben dem Stadion beginnt. Die Strecke beträgt 5,8 km mit einem Höhenunterschied von 52 m und wird von Anne-Marie geleitet.

Bei unsicherem Wetter wenden Sie sich bitte an den Wanderleiter.

Italiano :

L’associazione Les Chemins de Thézac organizza una passeggiata salutare, con partenza da Mauroux vicino allo stadio, di 5,8 km con un dislivello di 52 m, guidata da Anne-Marie.

Se il tempo è incerto, non esitate a contattare la guida.

Espanol :

La asociación Les Chemins de Thézac organiza un paseo saludable, con salida en Mauroux junto al estadio, de 5,8 km y 52 m de desnivel, dirigido por Anne-Marie.

Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con la responsable.

L’événement Rando santé Mauroux Montayral a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Fumel Vallée du Lot