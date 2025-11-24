Rando santé Mauroux Mairie Montayral

Rando santé Mauroux

Mairie 88 avenue de Fumel Montayral Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée santé, au départ de Mortefond, de 6km avec un dénivelé de 66m, animée par Christiane.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.

Mairie 88 avenue de Fumel Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40

English : Rando santé Mauroux

The Les Chemins de Thézac association is organizing a 5km health hike, starting from Mauroux, with an elevation gain of 31m, led by Marie-Anne.

In case of uncertain weather conditions, please do not hesitate to contact the leader.

German : Rando santé Mauroux

Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine Gesundheitswanderung, ausgehend von Mauroux, von 5 km Länge mit einem Höhenunterschied von 31 m, die von Marie-Anne geleitet wird.

Bei unsicherem Wetter können Sie sich gerne an die Animateurin wenden.

Italiano :

L’associazione Les Chemins de Thézac organizza una passeggiata salutare, con partenza da Mortefond, di 6 km con un dislivello di 66 m, guidata da Christiane.

Se il tempo è incerto, non esitate a contattare la guida.

Espanol : Rando santé Mauroux

La asociación Les Chemins de Thézac organiza una saludable caminata de 5 km con 31 m de desnivel, con salida en Mauroux y dirigida por Marie-Anne.

Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con la monitora.

