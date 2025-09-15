Rando santé Montaigu du Quercy Saint-Vite

Rando santé Montaigu du Quercy Saint-Vite lundi 15 septembre 2025.

Rando santé Montaigu du Quercy

Netto Saint-Vite Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-15

fin : 2025-09-15

2025-09-15

L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée santé, de 5km avec un dénivelé de 88m, animée par Christiane.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.

Netto Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40

English :

The Les Chemins de Thézac association is organizing a healthy 5km hike with an 88m ascent, led by Christiane.

In case of weather uncertainty, please contact the organizer.

German : Rando santé Montaigu du Quercy

Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine Gesundheitswanderung, 5,3 km lang mit einem Höhenunterschied von 54 m, die von Christiane geleitet wird.

Im Falle einer klimatischen Ungewissheit zögern Sie nicht, die Animateurin zu kontaktieren.

Italiano :

L’associazione Les Chemins de Thézac organizza una salutare passeggiata di 5 km con un dislivello di 88 m, guidata da Christiane.

Se il tempo è incerto, non esitate a contattare la guida.

Espanol :

La asociación Les Chemins de Thézac organiza un saludable paseo de 5 km con un desnivel de 88 m, dirigido por Christiane.

Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con la responsable.

L’événement Rando santé Montaigu du Quercy Saint-Vite a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Fumel Vallée du Lot