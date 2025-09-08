Rando santé Montayral Montayral

Début : 2025-09-08

fin : 2025-09-08

2025-09-08

L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée santé de 6km, avec un dénivelé de 76 m, animée par Didier.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.

Eglise Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 19 93 87

English :

The Les Chemins de Thézac association is organizing a 6km health hike, with a 76 m vertical drop, led by Didier.

In case of weather uncertainty, please contact the instructor.

German : Rando santé Montayral

Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine Gesundheitswanderung von 6 km Länge mit einem Höhenunterschied von 76 m, die von Didier geleitet wird.

Im Falle einer klimatischen Ungewissheit zögern Sie nicht, den Animateur zu kontaktieren.

Italiano :

L’associazione Les Chemins de Thézac organizza una passeggiata della salute di 6 km, con un’ascesa di 76 m, guidata da Didier.

Se il tempo è incerto, non esitate a contattare l’istruttore.

Espanol :

La asociación Les Chemins de Thézac organiza una caminata saludable de 6 km, con un ascenso de 76 m, dirigida por Didier.

Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con el monitor.

