Début : 2025-09-08
fin : 2025-09-08
2025-09-08
L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée santé de 6km, avec un dénivelé de 76 m, animée par Didier.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.
Eglise Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 19 93 87
English :
The Les Chemins de Thézac association is organizing a 6km health hike, with a 76 m vertical drop, led by Didier.
In case of weather uncertainty, please contact the instructor.
German : Rando santé Montayral
Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine Gesundheitswanderung von 6 km Länge mit einem Höhenunterschied von 76 m, die von Didier geleitet wird.
Im Falle einer klimatischen Ungewissheit zögern Sie nicht, den Animateur zu kontaktieren.
Italiano :
L’associazione Les Chemins de Thézac organizza una passeggiata della salute di 6 km, con un’ascesa di 76 m, guidata da Didier.
Se il tempo è incerto, non esitate a contattare l’istruttore.
Espanol :
La asociación Les Chemins de Thézac organiza una caminata saludable de 6 km, con un ascenso de 76 m, dirigida por Didier.
Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con el monitor.
L’événement Rando santé Montayral Montayral a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Fumel Vallée du Lot