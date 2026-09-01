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AGENDA · Sainte-Feyre

Rando santé Sainte-Feyre

jeudi 17 septembre 2026 · Sainte-Feyre

Rando santé Sainte-Feyre

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
23000 Sainte-Feyre
Département
Creuse
Tarif

Sainte-Feyre

Rando santé

Sainte-Feyre Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Marche d’une durée de 2h. Départ en décalé.
Respect des gestes barrières.
Port du masque au départ et à l’arrivée   .

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

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English : Rando santé

L’événement Rando santé Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-09-09 par Creuse Tourisme

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