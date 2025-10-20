Rando santé Thézac
Rando santé Thézac lundi 20 octobre 2025.
Rando santé
Mairie Thézac Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-20
2025-10-20
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 6.6 km, animée par Aline. Rendez-vous à 14h à à la Mairie de Lacapelle Cabanac ou à 13h45 à l’aire de Péluzac pour covoiturage.
Mairie Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 19 38 59
English : Rando santé
German : Rando santé
Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine 6,6 km lange Wanderung, die von Aline geleitet wird. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathaus von Lacapelle Cabanac oder um 13:45 Uhr an der Raststätte von Péluzac, um Fahrgemeinschaften zu bilden.
Italiano :
L’associazione Chemins de Thézac organizza un’escursione di 6,6 km, guidata da Aline. Appuntamento alle 14.00 presso il municipio di Lacapelle Cabanac o alle 13.45 al parcheggio di Péluzac per il car pooling.
Espanol : Rando santé
La asociación Chemins de Thézac organiza una excursión de 6,6 km dirigida por Aline. Cita a las 14:00 en el ayuntamiento de Lacapelle Cabanac o a las 13:45 en el aparcamiento de Péluzac para compartir coche.
L’événement Rando santé Thézac a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Fumel Vallée du Lot